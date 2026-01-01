SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Los Reds reciben a su rival en Anfield por la Fecha 19 de la Premier League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming. Foto referencial

    Este jueves finalizan los cruces por la Fecha 19 de la Premier League, donde llega el turno de Liverpool, que recibe a Leeds United.

    Los Reds llegan tras celebrar un resultado 2-1 contra Wolves hace algunos días, en el contexto de la jornada anterior del torneo local, y buscan sumar puntos para ascender en la tabla.

    Por su parte, el cuadro visitante viene de empatar a 1 con Sunderland.

    Cuándo juega Liverpool vs. Leeds United

    El partido de Liverpool contra Leeds United es este jueves, 1 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Liverpool vs. Leeds United

    El partido de Liverpool contra Leeds United se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce por la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolLeeds UnitedLeedsLiverpool - LeedsDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

