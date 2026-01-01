Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming. Foto referencial

Este jueves finalizan los cruces por la Fecha 19 de la Premier League, donde llega el turno de Liverpool, que recibe a Leeds United.

Los Reds llegan tras celebrar un resultado 2-1 contra Wolves hace algunos días, en el contexto de la jornada anterior del torneo local, y buscan sumar puntos para ascender en la tabla.

Por su parte, el cuadro visitante viene de empatar a 1 con Sunderland.

Cuándo juega Liverpool vs. Leeds United

El partido de Liverpool contra Leeds United es este jueves, 1 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Leeds United

El partido de Liverpool contra Leeds United se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.