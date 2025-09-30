Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @fcbayern

Siguen los cruces de la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Pafos con Bayern Múnich.

El cuadro de Chipre llega a la jornada tras empatar sin goles con Olympiacos de Grecia en el debut, mientras que los alemanes celebraron un triunfo por 3-1 ante Chelsea.

Cuándo juega Pafos vs. Bayern Múnich

El partido de Pafos vs. Bayern Múnich es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Alphamega Stadium de Chipre.

Dónde ver a Pafos vs. Bayern Múnich