Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming
Los alemanes visitan Chipre para la segunda fecha de la cita internacional.
Siguen los cruces de la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Pafos con Bayern Múnich.
El cuadro de Chipre llega a la jornada tras empatar sin goles con Olympiacos de Grecia en el debut, mientras que los alemanes celebraron un triunfo por 3-1 ante Chelsea.
Cuándo juega Pafos vs. Bayern Múnich
El partido de Pafos vs. Bayern Múnich es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Alphamega Stadium de Chipre.
Dónde ver a Pafos vs. Bayern Múnich
El partido de Pafos vs. Bayern Múnich tiene transmisión confirmada para Chile en el canal ESPN5 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
