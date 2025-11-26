Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Monaco por la Champions League. Foto referencial de archivo asmonaco.com

Durante este miércoles Pafos recibe a Monaco, en el segundo día de partidos programados por la Fecha 5 de la Champions League.

El cuadro de Chipre llega a la jornada tras vencer a Villarreal por la cuenta mínima, mismo resultado que obtuvo su ahora rival contra Bodo/Glimt.

Cuándo juega Pafos vs. Monaco

El partido de Pafos contra Monaco es este miércoles, 26 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para este ocasión los clubes se enfrenten en el Alphameda Stadium de Chipre.

Dónde ver a Pafos vs. Monaco

El partido de Pafos contra Monaco se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.