Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Villarreal por la Champions League
Los clubes se miden en uno de los primeros partidos de este miércoles por la cuarta fecha.
Continúa la cuarta fecha de la Champions League, donde Pafos recibe al Villarreal.
Los locales llegan a la jornada tras empatar sin goles con Kairat Almaty a finales de octubre.
Por su parte, los valencianos lamentaron un anterior resultado 0-2 obtenido contra el Manchester City.
Cuándo juega Pafos vs. Villarreal
El partido de Pafos contra Villarreal es este miércoles, 5 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Alphamega Stadium de Chipre.
Dónde ver a Pafos vs. Villarreal
El partido de Pafos contra Villarreal se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
