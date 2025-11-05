Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Villarreal por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @villarrealfc

Continúa la cuarta fecha de la Champions League, donde Pafos recibe al Villarreal.

Los locales llegan a la jornada tras empatar sin goles con Kairat Almaty a finales de octubre.

Por su parte, los valencianos lamentaron un anterior resultado 0-2 obtenido contra el Manchester City.

Cuándo juega Pafos vs. Villarreal

El partido de Pafos contra Villarreal es este miércoles, 5 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Alphamega Stadium de Chipre.

Dónde ver a Pafos vs. Villarreal

El partido de Pafos contra Villarreal se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.