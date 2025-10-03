Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo B se miden este viernes en Valparaíso.
Este viernes continúan los cruces por el Mundial Sub 20 y llega el enfrentamiento entre Panamá y Corea del Sur, pertenecientes al Grupo B.
Los Canaleros vienen de empatar a 1 con Ucrania, mientras que los asiáticos igualaron sin goles con Paraguay por la jornada anterior.
Cuándo juega Panamá vs. Corea del Sur
El partido de Panamá vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20 es este viernes, 3 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este compromiso, las selecciones se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Panamá vs. Corea del Sur
El partido de Panamá contra Corea del Sur se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV y de forma online en DGO.
