Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega la tercera fecha de LaLiga de España, donde el Real Madrid se miden con Mallorca durante el sábado.

Los locales llegan a la cita tras alzarse por 3-0 ante Oviedo en la jornada pasada, misma en la que su rival empató a 1 con Celta.

Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca

El partido del Real Madrid vs. Mallorca se juega este sábado, 30 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.

Los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver al Real Madrid vs. Mallorca