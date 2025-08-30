Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado en el torneo español, en un cruce válido por la tercera fecha.
Este fin de semana llega la tercera fecha de LaLiga de España, donde el Real Madrid se miden con Mallorca durante el sábado.
Los locales llegan a la cita tras alzarse por 3-0 ante Oviedo en la jornada pasada, misma en la que su rival empató a 1 con Celta.
Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca
El partido del Real Madrid vs. Mallorca se juega este sábado, 30 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.
Los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver al Real Madrid vs. Mallorca
El partido del Real Madrid vs. Mallorca se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en DGO.
