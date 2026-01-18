Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming
Los clubes se miden en el marco de la Fecha 20 de LaLiga de España.
Real Sociedad recibe a Barcelona en el último partido programado para este domingo, por la Fecha 20 de LaLiga de España.
Los locales se presentan tras una victoria por 2-1 contra Getafe, en la jornada anterior del torneo español.
Por su parte, los azulgrana registran una victoria por 3-1 contra Atlético y se mantienen liderando la tabla de posiciones del campeonato local.
Cuándo juega Real Sociedad vs. Barcelona
El partido de Real Sociedad contra Barcelona es este domingo, 18 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio de Anoeta de España.
Dónde ver a Real Sociedad vs. Barcelona
El partido de Real Sociedad contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.