    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Los clubes se miden en el marco de la Fecha 20 de LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

    Real Sociedad recibe a Barcelona en el último partido programado para este domingo, por la Fecha 20 de LaLiga de España.

    Los locales se presentan tras una victoria por 2-1 contra Getafe, en la jornada anterior del torneo español.

    Por su parte, los azulgrana registran una victoria por 3-1 contra Atlético y se mantienen liderando la tabla de posiciones del campeonato local.

    Cuándo juega Real Sociedad vs. Barcelona

    El partido de Real Sociedad contra Barcelona es este domingo, 18 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio de Anoeta de España.

    Dónde ver a Real Sociedad vs. Barcelona

    El partido de Real Sociedad contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

