    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Los franceses visitan Portugal por la Fecha 7 de la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr Servicios / La Tercera

    Este martes Sporting de Lisboa recibe al Paris Saint-Germain, en el marco de la Fecha 7 de la Champions League.

    El cuadro de Portugal viene de caer por 1-3 contra Bayern en la jornada anterior del torneo internacional, mientras que el PSG registró un último empate sin goles contra Athletic y se mantiene en tercera posición de la tabla.

    Cuándo juega Sporting vs. PSG

    El partido de Sporting contra el PSG es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Jose Alvalade de Portugal para este compromiso.

    Dónde ver a Sporting vs. PSG

    El partido de Sporting contra el PSG se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

