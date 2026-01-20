Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Este martes Sporting de Lisboa recibe al Paris Saint-Germain, en el marco de la Fecha 7 de la Champions League.

El cuadro de Portugal viene de caer por 1-3 contra Bayern en la jornada anterior del torneo internacional, mientras que el PSG registró un último empate sin goles contra Athletic y se mantiene en tercera posición de la tabla.

Cuándo juega Sporting vs. PSG

El partido de Sporting contra el PSG es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Jose Alvalade de Portugal para este compromiso.

Dónde ver a Sporting vs. PSG

El partido de Sporting contra el PSG se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.