Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Este martes comienzan los duelos por los octavos de final del Mundial Sub 20 y el primer partido de la jornada enfrenta a Ucrania contra España.

El cuadro ucraniano llega tras liderar el Grupo B, mientras que el conjunto hispano accedió a la instancia tras alzarse ante Brasil en el cierre de la fase de grupos.

Cuándo juega Ucrania vs. España Sub 20

El partido de Ucrania contra España por el Mundial Sub 20 es este martes, 7 de octubre a las 16:30 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Ucrania vs. España

El partido de Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, la cobertura del duelo de octavos de final se encuentra en la plataforma DGO.