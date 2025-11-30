Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto de archivo

Este domingo Unión Española recibe a O’Higgins en un duelo válido por la Fecha 29 de la Liga de Primera.

Los hispanos van los por puntos que les permitan escapar del descenso, mientras que los Rancagüinos buscan acercarse a la posibilidad de ser parte de la Copa Libertadores 2026.

Cuándo juega Unión Española vs. O’Higgins

El partido de Unión Española contra O’Higgins es este domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.

Para este fecha los clubes se miden en el Estadio Santa Laura.

Dónde ver a Unión Española vs. O’Higgins

El partido de Unión Española contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium y también en Mega 2 .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max y en Mega Go.