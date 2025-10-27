El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Se anunció una modificación en el funcionamiento de la ClaveÚnica que la convierte en un mecanismo digital con mayor seguridad.

Así lo anunció recientemente la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda ante el uso de la herramienta que permite realizar trámites, consultar información y postular a programas sociales de forma online y sin acudir a oficinas.

Cambio en la ClaveÚnica

La ClaveÚnica cuenta con la implementación de un Segundo Factor de Autenticación (2FA), que incorpora un paso adicional al ingresar a una plataforma mediante este sistema.

Lo anterior significa que, además de escribir el RUT y contraseña al acceder a una página, se enviará una verificación al correo electrónico asociado para ofrecer mayor seguridad.

Por lo tanto, solo con acceso al correo se podrá completar el ingreso, donde no se necesitará instalar nada, solo copiar el código que se reciba para continuar con el trámite.

De momento, tres organismos públicos han adoptado la medida, correspondientes a:

La Administradora de Fondos de Cesantía desde el 9 de septiembre para proteger la información financiera sensible

Defensoría Penal Pública desde el 30 de septiembre para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos

El sistema de denuncias de Carabineros desde el 20 de octubre para asegurar que la información personal esté resguardada

Junto a los organismos mencionados anteriormente, se anticipa que la Comisión para el Mercado Financiero implemente el Segundo Factor de Autenticación durante diciembre.

“Este puntapié inicial sienta las bases para una expansión progresiva. Se espera que, de forma paulatina, más instituciones del Estado se sumen a esta iniciativa”, agregaron desde Hacienda.