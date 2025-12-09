VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    La jornada de sufragios está programada para el domingo 14 de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    ¿Es obligatorio votar en las elecciones de segunda vuelta? Foto referencial de archivo JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    Durante este fin de semana corresponde que la ciudadanía regrese a las urnas, en esta ocasión por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    Para este proceso se mantendrá el local y mesa de votación asignado, así como también se repetirán las personas llamadas como vocales de mesa.

    Cabe recordar que la información electoral se encuentra disponible en la plataforma consulta.servel.cl, donde se debe ingresar el RUN, o mediante la línea telefónica 600 6000 166.

    ¿Es obligatorio votar en segunda vuelta?

    La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tiene voto obligatorio.

    Para quienes no acudan a votar y no cuenten con una excusa válida se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos que residen en el exterior.

    En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesSegunda vueltaElecciones segunda vuelta14 de diciembrevotovoto obligatoriomultaServelDatos electorales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Caso Sol Millakura: Renuncia seremi de Salud Lorena Cofré, acusada de maltrato laboral y discriminación
    Chile

    Caso Sol Millakura: Renuncia seremi de Salud Lorena Cofré, acusada de maltrato laboral y discriminación

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play
    Negocios

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Avanza fusión entre Anglo American y Teck: accionistas de ambas mineras aprueban el acuerdo

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    Tendencias

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”
    Cultura y entretención

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
    Mundo

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile