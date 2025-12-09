¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

¿Es obligatorio votar en las elecciones de segunda vuelta? Foto referencial de archivo

Durante este fin de semana corresponde que la ciudadanía regrese a las urnas, en esta ocasión por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Para este proceso se mantendrá el local y mesa de votación asignado, así como también se repetirán las personas llamadas como vocales de mesa.

Cabe recordar que la información electoral se encuentra disponible en la plataforma consulta.servel.cl, donde se debe ingresar el RUN, o mediante la línea telefónica 600 6000 166.

¿Es obligatorio votar en segunda vuelta?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tiene voto obligatorio .

Para quienes no acudan a votar y no cuenten con una excusa válida se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos que residen en el exterior.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva