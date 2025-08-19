Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la nueva Línea 9 del Metro de Santiago. Foto referencial

Durante este martes se inauguraron las obras de la próxima Línea 9 del Metro de Santiago, uno de los proyectos de extensión que se gestionan actualmente desde el servicio de transporte capitalino.

Las construcciones del tramo comenzaron este 19 de agosto, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric dio el vamos el proyecto en La Pintana, sector que se conectará por primera vez a la red subterránea.

Recorrido de la Línea 9

La Línea 9 buscará unir las comunas de Recoleta y Puente Alto por el eje Santa Rosa, mediante un trabajo escalonado que considera la primera puesta en servicio durante 2030 y su finalización en 2033.

De acuerdo a cifras oficiales, se estima que la conexión beneficie a más de dos millones de personas, mediante un tramo de 27 kilómetros que permitirá un viaje de 35 minutos entre las estaciones terminales.

Las 19 estaciones acercarán a pasajeros de las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

El proyecto de la L9 sumará siete estaciones al trazado original y tendrá el siguiente recorrido, de acuerdo al mapa diseñado desde Metro: