Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025. Foto referencial

Uno de los beneficios de fin de año dirigidos a pensionados corresponde al Aguinaldo de Navidad, que permite complementar sus ingresos durante diciembre.

Ante la próxima entrega del aporte económico, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó sobre el monto base del programa y el aumento determinado a personas que lo reciben que tienen acreditada una carga familiar al 30 de noviembre.

Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Aguinaldo de Navidad para pensionados

El Aguinaldo de Navidad para pensionados tiene un monto de $29.055 para el año 2025, que aumenta en $16.415 por cada carga familiar .

El organismo también ratificó que el dinero se agregará automáticamente a la pensión de diciembre y se puede verificar la fecha y forma de pago específica en este enlace, ingresando el RUN.

Entre los requisitos para recibir el aguinaldo se encuentra cumplir con alguna de las siguientes condiciones: