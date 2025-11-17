Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025
El Instituto de Previsión Social informó sobre el valor base del beneficio y el aumento correspondiente a quiénes tengan carga familiar acreditada.
Uno de los beneficios de fin de año dirigidos a pensionados corresponde al Aguinaldo de Navidad, que permite complementar sus ingresos durante diciembre.
Ante la próxima entrega del aporte económico, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó sobre el monto base del programa y el aumento determinado a personas que lo reciben que tienen acreditada una carga familiar al 30 de noviembre.
Aguinaldo de Navidad para pensionados
El Aguinaldo de Navidad para pensionados tiene un monto de $29.055 para el año 2025, que aumenta en $16.415 por cada carga familiar.
El organismo también ratificó que el dinero se agregará automáticamente a la pensión de diciembre y se puede verificar la fecha y forma de pago específica en este enlace, ingresando el RUN.
Entre los requisitos para recibir el aguinaldo se encuentra cumplir con alguna de las siguientes condiciones:
- Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
- Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)
- Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS)
- Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena
- Pensionados de las Mutualidades de Empleadores
- Pensionados de reparación: Rettig y Valech
- Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez)
- Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón
- Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad
