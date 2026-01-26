SUSCRÍBETE POR $1100
    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    La medida entrega mayor tiempo a los conductores para que acudan a realizar su trámite de renovación del documento.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Confirman extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos? Foto referencial de archivo

    Recientemente se anunció una nueva extensión para la vigencia de las licencias de conducir en nuestro país, lo que otorgará un mayor plazo a los conductores para realizar su trámite de renovación.

    La medida es parte de un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, con el que se busca facilitar un alivio administrativo a los municipios al emitir estos documentos.

    Con lo anterior también se tiene en consideración que los municipios se encuentran en proceso de transición hacia la emisión de la licencia de conducir digital, que ya se encuentra vigente.

    Plazos de la extensión de la licencia de conducir

    Según la iniciativa aprobada recientemente, la prórroga a la licencias de conducir considera dos plazos:

    • Licencias de conducir con vencimiento en 2025 tendrán extensión automática al 31 de diciembre de 2026.
    • Licencias de conducir con vencimiento en 2026 tendrán plazo adicional de 6 meses desde su fecha original de expiración.

    Según indicó la Cámara, esta iniciativa quedó en posición de pasar a revisión al Tribunal Constitucional para luego ser promulgada como ley.

    Cabe recordar que una normativa similar fue implementada producto de la pandemia, ante la saturación que significó el regreso a la normalidad al momento de solicitar horas y acudir a las oficinas de atención.

