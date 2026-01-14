SUSCRÍBETE POR $1100
    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El cambio para 2026 se enmarca en la aprobación de la Ley Jacinta, que aumentará las exigencias para los conductores.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    El nuevo requisito para solicitar o renovar la licencia de conducir. Foto referencial de archivo

    Aquellos conductores que busquen solicitar o renovar la licencia de conducir deberán considerar una nueva exigencia para tramitar el documento, que entrará en vigencia durante 2026.

    El requisito se enmarca a las modificaciones en esta materia establecidas en la Ley Jacinta, que fue despachada recientemente, luego de dos años de discusión parlamentaria.

    Cabe recordar que la norma lleva por nombre el de la pequeña Jacinta González, menor de 5 meses que resultó fallecida en 2022 mientras se encontraba en un vehículo con sus padres, producto de un siniestro ocasionado por un conductor de 80 años con cáncer etapa IV, quien perdió el control de su auto.

    Nueva exigencia para la licencia de conducir

    En concreto, al solicitar la licencia de conducir será obligatorio presentar una declaración jurada, por parte de quien postula al documento, con la que se acredite que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva.

    A lo anterior se sumará que, si una persona no informara la situación y participara en un siniestro, se arriesgará una infracción grave de tránsito y también a la cancelación de su licencia.

    Así lo informó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), como parte de las modificaciones establecidas en la aplicación de la Ley Jacinta, que entrará en vigencia cuando se publique en el Diario Oficial.

    Principales cambios que introduce la Ley Jacinta:

    1. ⁠Licencias de conducir con mayores exigencias, reforzando la evaluación física y psíquica.
    2. ⁠Declaración jurada de salud obligatoria para obtener o renovar licencia.
    3. ⁠Sanciones severas por información falsa, incluida la cancelación del documento.
    4. Protocolos médicos municipales unificados, definidos por MTT y Minsal.
    5. ⁠Protección reforzada para niños en motocicletas: edad mínima de 12 años, posición segura y prohibición de llevar menores entre el conductor y el manubrio.
    6. ⁠Duplicación de las coberturas del SOAP: fallecimiento sube de 300 a 600 UF y lesiones de 200 a 400 UF, con pagos más rápidos.
    7. Fuero laboral por la pérdida de un hijo, incorporando un mes de protección en el Código del Trabajo.

