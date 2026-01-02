Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

Anualmente corresponde la realización de la revisión técnica para vehículos motorizados, un trámite que permite verificar su estado para transitar en el país.

Se trata de un documento con el que cada conductor debe contar de forma obligatoria y también es requerido al obtener el permiso de circulación.

Para la gestión se dispone de un calendario mensual, por lo que se debe acudir en un momento del año determinado según el último dígito de la placa patente, tal como indica el sitio de Planta de Revisión Técnica.

Calendario de la revisión técnica

Enero: 9

Febrero: 0

Marzo: -

Abril: 1

Mayo: 2

Junio: 3

Julio: 4

Agosto: 5

Septiembre: 6

Octubre: 7

Noviembre: 8

Diciembre: -

Para acudir a la Planta de Revisión Técnica más cercana y reservar una hora, se dispone de las ubicaciones de los establecimientos aquí.

Respecto a los documentos necesarios para la gestión, se solicita lo siguiente, según resume el portal ChileAtiende:

Permiso de circulación, a excepción de vehículos nuevos y solo si es necesario para obtener información que no esté en otros documentos.

Certificado de revisión técnica anterior. En caso de pérdida, se permite una declaración jurada simple.

Certificado de anotaciones vigentes, solo si no se presenta el certificado de emisiones contaminantes.

Certificado de cumplimiento de normas de emisión.

Certificado de emisiones contaminantes anterior, a excepción de vehículos nuevos o que realizan su primera revisión técnica.

Por el contrario, aquellos conductores que no cuenten con la revisión técnica se arriesgan a una sanción de 1 a 1,5 UTM, es decir, la multa va de $69 mil y $104 mil.