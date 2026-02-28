Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM
En la región de Valparaíso es donde se registrará la mayor temperatura durante esta jornada.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio aviso de altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana en que se esperan temperaturas de hasta 35° en algunas zonas durante este sábado.
En la región de Coquimbo se esperan máximas de entre 30 y 34° C.
- Cordillera Costa: 30-32° C
- Precordillera y valles precordilleranos: 32-34° C
Mientras que en la región de Valparaíso, el termómetro podría marcar hasta 35° C en las próximas horas.
- Cordillera Costa: 31-33° C
- Precordillera y valles precordilleranos: 33-35° C
Y en la Región Metropolitana, las temperaturas rondarían los 31 y 34° C.
- Cordillera Costa: 31-33° C
- Valle: 32-34° C
