Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

29/12/2025 - OLA DE CALOR EN SANTIAGO. - Foto - Mario Tellez / La Tercera

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio aviso de altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana en que se esperan temperaturas de hasta 35° en algunas zonas durante este sábado.

En la región de Coquimbo se esperan máximas de entre 30 y 34° C.

Cordillera Costa: 30-32° C

Precordillera y valles precordilleranos: 32-34° C

Mientras que en la región de Valparaíso, el termómetro podría marcar hasta 35° C en las próximas horas.

Cordillera Costa: 31-33° C

Precordillera y valles precordilleranos: 33-35° C

Y en la Región Metropolitana, las temperaturas rondarían los 31 y 34° C.