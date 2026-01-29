Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026. Foto referencial de archivo

Avanza el Australian Open 2026 y ya se encuentran definidas las semifinales de la categoría masculina, con un primer partido que enfrentará a Carlos Alcaraz (1°) contra Alexander Zverev (3°).

El deportista español se medirá contra la raqueta alemana para sumar un nuevo episodio a su rivalidad, con miras a instalarse en la final del primer Grand Slam del año.

A ellos se sumarán Jannik Sinner (2°) y Novak Djokovic (4°), quienes protagonizarán la segunda semifinal del torneo.

Cuándo juega Alcaraz vs. Zverev

La semifinal de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev es este viernes, 30 de enero, no antes de las 00:30 horas de Chile.

Posteriormente se jugará la segunda semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, no antes de las 05:30 horas de nuestro país.

Dónde ver las semifinales del Australian Open

Las semifinales del Australian Open tienen transmisión confirmada para Chile en el canal ESPN2 .

De forma online los cruces se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.