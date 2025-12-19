J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
El artista visitará nuestro país como parte de su gira Luxury Tour de 2026.
Se anunció el regreso a nuestro país de J Álvarez, cuyo concierto tiene activa la venta de entradas a partir de este viernes.
El artista visitará el Movistar Arena el próximo 30 de abril como parte de su Luxury Tour, que llevará al puertorriqueño a subir a los escenarios durante 2026.
Venta de entradas para J Álvarez
La venta de entradas para el concierto de J Álvarez en el Movistar Arena se realiza mediante el sistema Puntoticket.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:
- Cancha VIP $56.350
- Cancha $37.950
- Platea baja diamante $41.400
- Platea baja golden $41.400
- Platea baja silver $41.400
- Platea alta $29.900
- Tribuna $18.400
- Silla de ruedas o acompañante $29.900
- Cancha VIP x2 $100.700
- Cancha x2 $65.900

