La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas. Foto referencial

La Gran Rueda regresó a Viña del Mar y permanecerá en la ciudad durante las próximas semanas, lo que configura un panorama ideal para fin de año y el resto del verano.

Bajo el lema Más alto, más entretenido, más Viña se anunció la nueva venta de boletos para subir a la atracción, que está disponible desde el pasado 4 de diciembre.

“Déjate llevar por las alturas, mira cómo el mar se encuentra con los cerros, cómo los colores cambian con el atardecer y cómo Viña vuelve a sentirse mágica, como la primera vez”, compartieron desde las redes sociales de la querida estructura.

Venta de entradas para La Gran Rueda en Viña

La Gran Rueda se encuentra instalada en Avenida Perú en Viña del Mar y la venta de entradas está activa en el sistema Puntoticket.

Dentro de la plataforma se debe elegir una fecha y horario al adquirir los boletos para subir a la atracción, que se quedará en la ciudad hasta el 1 de marzo de 2026 .

Los precios para niño o adulto mayor varían de $4.000 a $5.000 y la entrada general va desde $5.000 a $7.000, según el horario a seleccionar.

Por su parte, la cabina de silla de ruedas tiene un valor de $15.000 y permite una silla junto a dos acompañantes.

La cabina general tiene capacidad de hasta seis personas y cuenta con un valor entre $18.000 y $25.000.

En la plataforma también indica que los boletos cuentan con un 20% de descuento en su valor pagando mediante Copec Pay.

Desde la organización señalan que el acceso es por orden de llegada según el turno elegido, los que tienen una duración de una hora. Es por lo anterior que se recomienda llegar al inicio del turno o, idealmente, dentro de los primeros 30 minutos.