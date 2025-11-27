La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026
El evento se desarrollará en El Patagual entre el 15 y el 18 de enero, con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
Ya se conoce la parrilla completa de artistas invitados a la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que fue presentada por TVN.
La invitación es para disfrutar de cuatro noches de música, humor y tradición para los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.
El evento contará nuevamente con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes recibirán a los artistas en El Patagual.
Si bien gran parte de los invitados se habían revelado anteriormente, la programación se completó con la incorporación del imitador Felipe Parra como último número de humor.
Programación del Festival de Olmué 2026
TVN reveló la programación del Festival de Olmué 2026 con los siguientes artistas por día:
Jueves 15 de enero
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero
- Ráfaga
- Felipe Parra
- Entremares
