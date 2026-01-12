Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios dirigidos a trabajadores corresponde al Subsidio al Empleo Joven, que entre sus requisitos principales indica tener hasta 24 años y pertenecer al 40% de menores ingresos de la población.

Los empleados ya postularon y se mantienen cumpliendo con las condiciones del aporte pueden recibir un depósito cada fin de mes.

Al respecto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó sobre el calendario de pagos determinado para la entrega de este beneficio durante 2026.

Cabe recordar que depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto será de hasta $44.157 .

Enero tendrá pago el viernes 30, según la renta de octubre

Febrero tendrá pago el viernes 27, según la renta de noviembre

Marzo tendrá pago el martes 31, según la renta de diciembre

Abril tendrá pago el jueves 30, según la renta de enero

Mayo tendrá pago el viernes 29, según la renta de febrero

Junio tendrá pago el martes 30, según la renta de marzo

Julio tendrá pago el viernes 31, según la renta de abril

Agosto tendrá pago el lunes 31, según la renta de mayo

Septiembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de junio

Octubre tendrá pago el viernes 30, según la renta de julio

Noviembre tendrá pago el lunes 30, según la renta de agosto

Diciembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de septiembre

Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven

Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos: