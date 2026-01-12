SUSCRÍBETE POR $1100
    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Un aporte económico administrado por el Sence para trabajadores jóvenes que facilita un monto mensual.

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio.

    Uno de los beneficios dirigidos a trabajadores corresponde al Subsidio al Empleo Joven, que entre sus requisitos principales indica tener hasta 24 años y pertenecer al 40% de menores ingresos de la población.

    Los empleados ya postularon y se mantienen cumpliendo con las condiciones del aporte pueden recibir un depósito cada fin de mes.

    Al respecto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informó sobre el calendario de pagos determinado para la entrega de este beneficio durante 2026.

    Cabe recordar que depósito es calculado de forma proporcional según la renta de tres meses atrás, donde el monto será de hasta $44.157.

    • Enero tendrá pago el viernes 30, según la renta de octubre
    • Febrero tendrá pago el viernes 27, según la renta de noviembre
    • Marzo tendrá pago el martes 31, según la renta de diciembre
    • Abril tendrá pago el jueves 30, según la renta de enero
    • Mayo tendrá pago el viernes 29, según la renta de febrero
    • Junio tendrá pago el martes 30, según la renta de marzo
    • Julio tendrá pago el viernes 31, según la renta de abril
    • Agosto tendrá pago el lunes 31, según la renta de mayo
    • Septiembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de junio
    • Octubre tendrá pago el viernes 30, según la renta de julio
    • Noviembre tendrá pago el lunes 30, según la renta de agosto
    • Diciembre tendrá pago el miércoles 30, según la renta de septiembre

    Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven

    Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos:

    • Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
    • Trabajar de forma dependiente o independiente.
    • Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.
    • Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.
    • Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
    • Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
    • Tener cotizaciones al día.
    • No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
    • En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
