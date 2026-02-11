SUSCRÍBETE POR $1100
    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega Nicolas Escarate

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del martes 10 de febrero de 2026

    Estos son los programas más vistos el martes 10 de febrero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Reunión de Superados
    2. El Jardín de Olivia
    3. Aguas de Oro
    4. Meganoticias Prime
    5. Mundos Opuestos
    6. CHV Noticias Central
    7. Teletrece
    8. Corazón Negro
    9. El Jardín de Olivia (Resumen)
    10. CHV Noticias Tarde
    Rating 10 de febrero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

