Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla
El tradicional evento reunirá a números nacionales e internacionales desde el 17 al 20 de septiembre.
Recientemente se confirmó la parrilla de artistas que estarán en la próxima edición de la Fiesta de La Pampilla, el tradicional evento de Fiestas Patrias que reúne a las familias en Coquimbo.
El lanzamiento oficial de los invitados fue realizado desde el municipio y considera una variada selección de estilos, pensada para todas las edades y gustos, que se dividirán en dos escenarios: Monumental y de La Pérgola.
El evento se encuentra programado desde el 17 al 20 de septiembre y los precios de las entradas son de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo, manteniendo además acceso liberado para menores de 10 años, mayores de 60 años y personas con discapacidad que porten credencial.
Artistas invitados
De momento no se han informado los días en los que estará cada invitado, pero ya se dispone de la distribución de los mismos según escenario:
Escenario Monumental
- Los Tres
- Redbull Batalla de Gallos
- Inti-Illimani
- Jere Klein
- Bayron Fire
- Bloque Depresivo
- Los Pincheiras del Sur
- Viking’s 5
- María José Quintanilla
- Lucky Brown
- Santa Feria
- Los Fabulosos Cadillacs
Escenario de La Pérgola
- Charros de Lumaco
- Pablo Chill-E
- Pablito Pesadilla
- Maihuen de Los Ángeles
- Erick Berrios
- Franco El Gorila
- Axé Bahía
- Jorge Alis
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.