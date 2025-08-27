Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Revelan invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla de Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

Recientemente se confirmó la parrilla de artistas que estarán en la próxima edición de la Fiesta de La Pampilla, el tradicional evento de Fiestas Patrias que reúne a las familias en Coquimbo.

El lanzamiento oficial de los invitados fue realizado desde el municipio y considera una variada selección de estilos, pensada para todas las edades y gustos, que se dividirán en dos escenarios: Monumental y de La Pérgola.

El evento se encuentra programado desde el 17 al 20 de septiembre y los precios de las entradas son de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo , manteniendo además acceso liberado para menores de 10 años, mayores de 60 años y personas con discapacidad que porten credencial.

Artistas invitados

De momento no se han informado los días en los que estará cada invitado, pero ya se dispone de la distribución de los mismos según escenario:

Escenario Monumental

Los Tres

Redbull Batalla de Gallos

⁠Inti-Illimani

Jere Klein

Bayron Fire

Bloque Depresivo

⁠Los Pincheiras del Sur

Viking’s 5

María José Quintanilla

Lucky Brown

Santa Feria

Los Fabulosos Cadillacs

Escenario de La Pérgola