    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    El mal momento no solo significa el extravío del aparato, porque su contenido relacionado datos personales y acceso a aplicaciones de banco es también punto de interés para los delincuentes.

    Por 
    Sandar Estrella Oporto
     
    Nicole Iporre

    Una frustrante situación que se puede presentar en cualquier momento, de camino al trabajo o en medio de una reunión social. Bajo diferentes contextos se mantiene la posibilidad de perder nuestro teléfono, por un robo, un extravío o un accidente que nos impida volver a utilizarlo.

    Sea cual sea la situación el resultado es el mismo, no tener la opción de recuperar el smartphone que nos había acompañado hasta entonces, por lo que queda analizar cuáles son las acciones a realizar a partir ahora.

    Si bien lo más probable es que el teléfono tenga paradero desconocido, vale la pena dedicar esfuerzos en rescatar los datos personales que mantenía, donde el tiempo es fundamental para evitar que pasen a manos malintencionadas.

    Por lo tanto, bajo este lamentable escenario el principal objetivo es reaccionar rápidamente para bloquear el contenido referente a aplicaciones y cuentas bancarias, con el objetivo de minimizar las consecuencias a futuro.

    Revisa a continuación los principales consejos para evitar perder datos o incluso dinero.

    Bloquear el celular

    El bloqueo del celular se realiza mediante el código IMEI, que corresponde a un número único que identifica a cada aparato y se encuentra en la caja o en la boleta de compra.

    Si se dispone del IMEI se debe contactar al operador móvil, como Movistar, Claro, Entel o Wom, y solicitar que se inhabilite el equipo.

    A las compañías también se les puede pedir el bloqueo de la tarjeta SIM del teléfono, y su equivalente digital eSIM, que cumple la misma función.

    Otra alternativa para bloquear el dispositivo, borrar sus datos y también localizarlo es mediante las aplicaciones propias de cada sistema, como Find My iPhone de Apple o Google Find My Device para Android.

    Contactar al banco

    Un paso fundamental para evitar perder dinero es contactarse inmediatamente con los bancos en los que se tienen cuentas y bloquear todos los productos bancarios.

    También se recomienda cambiar las contraseñas de aplicaciones de banca móvil y otros servicios financieros.

    Cambiar contraseñas

    Desde otro dispositivo se deberá entrar a todas las cuentas que estén vinculadas al teléfono perdido y cambiar las contraseñas de correos electrónicos y redes sociales como Instagram, X, TikTok y Facebook.

    Otra opción dentro de cada plataforma es cerrar las sesiones activas y eliminar los accesos remotos, con el fin de evitar que terceros utilicen los perfiles para difundir información o contactar a personas conocidas.

    Denunciar

    Una manera de denunciar el robo del teléfono es ante Carabineros, proceso que se puede completar de forma online en la página de Comisaría Virtual, mediante Clave Única.

    También se puede establecer la denuncia de forma presencial, acudiendo a la comisaría más cercana.

    Ojo con mensajes de phishing

    Después de un robo de teléfono, es posible que, cuando recuperes tu número, empieces a recibir mensajes de texto (SMS o WhatsApp) que aseguran que tu celular fue encontrado y te invitan a hacer clic en un enlace para ver su ubicación y recuperarlo.

    En el caso de usuarios de iPhone, es común que el enlace dirija a una página que imita casi a la perfección el sitio de iCloud y que pide ingresar el usuario y la contraseña para “revelar” dónde está el dispositivo. Sin embargo, se trata de una estafa.

    La página es fraudulenta y está diseñada para robar tus credenciales. Con esos datos, los delincuentes pueden eliminar el equipo de tu cuenta, desactivar el bloqueo y utilizarlo normalmente con conexión a Internet, incluso si ya lo habías reportado o bloqueado.

    La recomendación es clara: no hagas clic en enlaces sospechosos ni respondas mensajes o llamadas de supuestas personas que dicen haber encontrado tu teléfono y que, a cambio, te piden datos personales como correos o contraseñas. Ninguna empresa legítima solicita este tipo de información por mensaje.

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información sensible. Foto referencial
    Más sobre:TecnologíaCelularSmarphoneRoboExtravíoPérdidaiPhoneAndroidBloqueoBloquearCuentas bancariasAplicación de bancoDenunciarDenunciaBloqueo SIM

