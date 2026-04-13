Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa. Foto referencial de archivo

En los próximos días regresará un especial panorama ideal para las semanas más frías, gracias al próximo Día del Cine, que presenta entradas con descuento desde $2.000.

Para este año se confirmó que el evento se extenderá por tres jornadas, el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

Venta de entradas para el Día del Cine

Se anunció que la preventa de entradas para el Día del Cine 2026 comienza el miércoles 15 de abril .

Los boletos estarán a la venta en los sitios web de las principales cadenas de cine que funcionan en el país, correspondientes a Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star,

Los valores de los boletos irán desde $2.000 para salas tradicionales en 2D y 3D y $4.000 para funciones especiales, como salas IMAX y D-BOX.

La jornada permitirá disfrutar de títulos como Super Mario Galaxy: La Película; Proyecto Fin del Mundo; La Misteriosa Mirada del Flamenco y Hoppers: Operación Castor.

Cabe recordar que la oferta de películas suele estar sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.