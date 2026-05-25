Adagio Teas llevó el ritual del Matcha japonés al MUT

Jose Manuel Ricalde, CEO y socio de Adagio Teas Chile; Teresa Marinetti, gerenta de Canal Horeca y socia de Adagio Teas; Carlos Marinetti Verderau, fundador y presidente de Adagio Teas y Carlos Marinetti Ramírez, socio y director de Adagio Teas.

Adagio Teas lleva más de una década siendo referente del Matcha en Chile, desde los años en que este producto aún era prácticamente desconocido para el consumidor local.

A pesar de la masificación de este superalimento en cafeterías y tiendas, la marca mantiene una posición de liderazgo en el segmento, algo que quedó reflejado tanto en la asistencia como en la convocatoria de este evento.

Durante el viernes 15 y sábado 16 de mayo, Adagio Teas transformó el espacio en una experiencia inspirada en el universo del Matcha, reuniendo preparaciones en tendencia, degustaciones y distintas activaciones ligadas al bienestar, la innovación y la cultura japonesa.

La instancia incluyó arte en vivo a cargo de la artista Elisa Alcalde, quien utilizó Matcha como pigmento en una de sus obras, además de juegos como ping pong y jenga, junto a degustaciones de chocolate y galletas elaboradas con Matcha.

El evento incluyó distintas variedades como Matcha Tonic, Matcha Frutilla, Matcha Mango, Matcha Blue Butterfly y Classic Matcha Latte, reflejando el creciente interés por ingredientes naturales, funcionales, bebidas en tendencia y experiencias ligadas al bienestar, la innovación y nuevos rituales cotidianos.

“Hoy vemos cómo el Matcha se ha transformado en mucho más que una tendencia. Es una bebida con una cultura milenaria detrás, que conecta bienestar, innovación y nuevas formas de vivir una pausa. En ese sentido, en Adagio siempre hemos buscado estar a la vanguardia, acercando nuevas experiencias y tendencias a las personas. Tenemos un gran desafío por delante y seguiremos sorprendiendo a nuestros clientes con nuevas formas de disfrutar el Matcha y el mundo del té”, destacó María Teresa Marinetti, Gerenta Canal Horeca y una de las dueñas de Adagio Teas

Adagio Teas llevó el ritual del Matcha japonés al MUT María Ignacia Urzua, Carmen Cabeza, Emily Zembo y Clari Capelli.

Adagio Teas llevó el ritual del Matcha japonés al MUT Valentina Muñoz y Nicolás Castro.

Adagio Teas llevó el ritual del Matcha japonés al MUT Miljenka Gluscevic, gerenta de Marketing Adagio Teas y Catalina Abascal, directora de Diseño Adagio Teas.

Adagio Teas llevó el ritual del Matcha japonés al MUT