Hortensia Mora, alcaldesa de Calera de Tango; Tomás Zavala, gerente general de Caja Los Andes; Patricia Soto; superintendenta de Seguridad Social; Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, y Roberto Izikson, gerente general de Cadem.

Para el 2050 la mitad de la población en Chile superará esa edad. En ese contexto, la radiografía reveló que el 41% realiza labores de cuidado no remuneradas y que más del 50% sigue trabajando por necesidad tras jubilarse.

Los resultados fueron expuestos por Tomás Zavala (Caja Los Andes) y Roberto Izikson (Cadem), en un encuentro que contó con el testimonio de Francisco Saavedra sobre la reinvención para vivir esta etapa con plenitud.

El estudio está disponible en www.cajalosandes.cl/cincuentimeter

Caja Los Andes lanzó estudio que revela la realidad de los +50 Loreto Ibarra, sugerente de Beneficios Sociales de Caja Los Andes; Karen Caiceo, directora nacional de SENAMA, y Sofía Troncoso, directora Juntos con los Mayores.

Caja Los Andes lanzó estudio que revela la realidad de los +50 Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes; María José Carvallo, directora de Elige Vivir Sano, y Paulina Las Heras, gerenta comercial de Caja Los Andes.

Caja Los Andes lanzó estudio que revela la realidad de los +50 Juan Pablo Casorzo, gerente general de la Corporación Regional de Santiago; Juan Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja Los Andes, y Joaquín Walker, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE RM.

Caja Los Andes lanzó estudio que revela la realidad de los +50 David Sandoval Plaza exsenador y asesor Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Patricia Soto, superintendenta de Seguridad Social; Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, y Rodrigo González, gerente de Finanzas y Administración de Caja Los Andes.