.Jorge Oliva, gerente general; Lorena Guerrero, gerenta de Estrategia y Contribución Social; Sandra Gálvez, Contralora y Walter Meza, gerente de Distribución Comercial; todos de Caja Los Héroes.

Bajo el lema “70 Años Contigo” y con la presencia de artistas como Stefan Kramer, Rodrigo Díaz y la música de Garras de Amor, los asistentes vibraron en los eventos realizados en el Hipódromo de Santiago y en el Valparaíso Sporting Club.

“Estamos muy contentos de celebrar 70 años en los que hemos aportado a la calidad de vida, bienestar social y bienestar financiero de miles de personas. Hemos estado en la historia de muchas de las familias en Chile”, comentó Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes.

Caja Los Héroes celebra sus 70 años con espectáculos de excelencia en Santiago y Viña del Mar .

Andrés Elgueta, Jéssica López, Cristian Torres, Irma Campos, María José Villafania, Silvia Carroza y Carola Álvarez. Dedvi Missene

Pablo Soto y Daniela García. Dedvi Missene

Presentación de Garras de Amor, en su show en Santiago.

Gonzalo Alegría y Mayra Moya. Dedvi Missene

Paz Rojas y Claudio Cárcamo. Dedvi Missene

Agustina Gaete, Anaís Gaete y Natalia Quiñones. Dedvi Missene