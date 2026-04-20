Ítalo Cáceres, alcalde de Tomé; Askaan Wohlt, director de Emergencia de Desafío Levantemos Chile; Patricia Muñoz gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, y Elizabeth Carrera, directora subrogante de la Escuela Punta de Parra.

Adicionalmente, Entel junto a Desafío Levantemos Chile, entregaron computadores a estudiantes de las comunas de Penco y Tomé.

La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, afirmó que “desde el inicio de los incendios acompañamos a las comunidades, esta entrega refleja nuestro compromiso con ellas, contribuyendo a recuperar la normalidad de las familias afectadas”.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Mario Acuña, gerente de Negocios Empresas Zona Centro Sur de Entel; Nicolás Canales, director Operativo de Desafío Levantemos Chile; Claudio Anabalón, gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel; Pablo Fernández, encargado del Plan de Reconstrucción del Gobierno Regional del Biobío y Henry Campos, seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Lorena Toledo, Rafael Astete y Óscar Carrasco.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Belén Vásquez y Sebastián Vera.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Francisca Alegría y Martín Sepúlveda.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Felipe Castillo y Simón Castillo.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Lucas Zambrano y Guido Zambrano.

Entel entrega computadores e internet a comunidades afectadas por incendios Francisca Durán y Violeta Inostroza.

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