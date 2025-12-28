SUSCRÍBETE POR $1100
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf

    Tras 15 años funcionando en el edificio Parque Andino (Presidente Riesco), EY Chile dio la bienvenida a una nueva etapa con el estreno de sus nuevas oficinas ubicadas en el corazón del barrio El Golf.

     
    Matías Pontillo, Macarena Navarrete, Marcelo Lecaros, Marcel Villegas y Francisco Jiménez.

    La firma ocupará siete de los 15 pisos y dos plantas bajas del moderno inmueble en Gertrudis Echeñique 152, con el fin de ofrecer a sus colaboradores un espacio renovado que reúne en un solo lugar: oficinas, centro de capacitación EYU y cafetería, áreas que antes operaban de forma separada.

    “La nueva oficina busca resignificar nuestros espacios de trabajo, es una invitación a una nueva forma de trabajar, donde hemos integrado las últimas tendencias y prácticas laborales con una mirada funcional sobre las instalaciones, incorporando además recursos mobiliarios y tecnológicos versátiles que se adaptan a nuestras distintas labores”, afirmó Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY.

    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Thabata Sánchez ; Tania Aliste; Nicolás Loyola; Maryli Russo y Lilibeth Yanez.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Javier Vio, Darío Romero y Fernando Parga.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Santiago Edelberg y Florencia Jara.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Juan Francisco Martínez, Víctor Fenner, Javiera Contreras y Víctor Zamora.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Danae Ramírez, Leidy Herrera, Alicia Riveros y Carolina Altamirano.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Lissette Ojeda, Camila Suárez, Felipe Cors y Bárbara González.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Mauro Mardones, Carolina Ulloa, Deayan Parra y Almendra Arias.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Sofía Zavala, Daniel Rosas y Constanza Castro.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Fernanda Undurraga y Daniel Alvarado.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Eduardo Valente, Mariana Pérez, Natacha Arevalo y Carlos Pino.
    EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf Rubén Ortiz, Javiera Cabrera, Javiera Soto y César Montero.
