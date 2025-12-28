EY inauguró su nueva oficina en Santiago en el barrio El Golf

La firma ocupará siete de los 15 pisos y dos plantas bajas del moderno inmueble en Gertrudis Echeñique 152, con el fin de ofrecer a sus colaboradores un espacio renovado que reúne en un solo lugar: oficinas, centro de capacitación EYU y cafetería, áreas que antes operaban de forma separada.

“La nueva oficina busca resignificar nuestros espacios de trabajo, es una invitación a una nueva forma de trabajar, donde hemos integrado las últimas tendencias y prácticas laborales con una mirada funcional sobre las instalaciones, incorporando además recursos mobiliarios y tecnológicos versátiles que se adaptan a nuestras distintas labores”, afirmó Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY.

