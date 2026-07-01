Jorge Andrés Saieh, presidente del Grupo Copesa; Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY Chile; Jorge Quiroz, ministro de Hacienda; Jorge Selume, vicepresidente de la junta directiva de la U. Andrés Bello y Fernando Larraín, Presidente de LarrainVial.

Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic; y el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, este miércoles se desarrolló en el Teatro CA660 de Las Condes el seminario “Ley de Reconstrucción en su hora final”, organizado por La Tercera en conjunto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial.

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera José Luis Santa María, director de La Tercera; Raúl Figueroa, director del Instituto UNAB de Políticas Públicas; Javiera Contreras, socia de Estrategia y Transacciones EY Chile; Jorge Quiroz, ministro de Hacienda y Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Jorge Quiroz, ministro de Hacienda. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Paola Jarur, vicerrectora de Comunicación Estratégica de la UNAB y Nicolás Garrido, director del Instituto de Política Económica de la UNAB. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS; José Luis Santa María, director de La Tercera y Arturo Squella, senador y presidente del del PR. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Ascanio Cavallo y Jaime Mañalich. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Ladislao Larrain, gerente general de LarrainVial Asset Management junto a Jorge Cisternas, Nicole Barker, Bernardo Ossandón y Moisés Pollak. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Cristian Larraín y Pedro Atraia. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Gina Ocqueteau, presidenta de SQM; Julio Ponce y Patricio Contesse. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Pilar Dañobeitia, presidenta de SMU. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Andrés Isla, Victor Zamora, Sam Barrett, Maruzzella Flen y Nicolas Brancoli, todos de EY.

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Benjamín Villena, académico del Instituto de Políticas Económicas de la UNAB; José Manuel Silva, socio de LarrainVial; Javiera Contreras, socia de Estrategia y Transacciones EY Chile y Nicolás Vergara periodista de radio Duna.

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Raúl Figueroa, director del Insituto UNAB de Políticas Públicas; Vicente Figueroa, investigador UNAB y Gonzalo Valdés, del Instituto UNAB de Políticas Públicas. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY Chile y Jonás Preller director del equipo de BMC en EY Chile. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Ricardo Solari, Gonzalo Urrutia y Marcos Cárdenas. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Gutenberg Martínez. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Patricio de Solminihac, Rodrigo Errázuriz, Gustavo Alcalde y Andrés Montero. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Antonio Buchi, CEO del Grupo Entel y Jorge Atton, director ejecutivo de Attsons Consulting. Andres Perez

Ministro Jorge Quiroz encabeza seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final” de La Tercera Lorenzo Constans, expresidente de la CPC y Gina Ocqueteau, presidenta de SQM. Andres Perez