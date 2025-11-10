OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Sustentabilidad

    Periodismo, conciencia y acción: el rol clave de la prensa en la emergencia climática

    Francisca Cortés SolariPor 
    Francisca Cortés Solari

    Por primera vez en la historia de las conferencias climáticas de Naciones Unidas, la COP30 incorporó un panel dedicado exclusivamente al papel del periodismo en la acción climática. En el Pabellón Ciencia para la Acción Climática, se realizó el encuentro “Moldeando la Narrativa: Periodismo, Ciencia y Cambio Climático”, que destacó el rol estratégico de los medios en la sensibilización frente a la triple crisis global (clima, biodiversidad y contaminación). El panel subrayó también la necesidad de transformar la manera en que comunicamos: reconocer que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que, por lo tanto, toda acción de conservación debe abordarse de forma integral, articulando dimensiones científicas, comunitarias, económicas y culturales.

    El periodismo tiene un papel decisivo en este tránsito. Un estudio del Reuters Institute de la Universidad de Oxford (2023) demostró que una cobertura rigurosa y contextualizada del cambio climático incrementa el apoyo público a las políticas ambientales, incluso entre audiencias tradicionalmente escépticas.

    Si los medios de comunicación influyen directamente en el nivel de conocimiento, la actitud y la conciencia pública frente a la crisis climática, una comunicación precisa y accesible puede transformar la percepción social del riesgo ambiental. Porque lo que no se comunica, no se comprende; y lo que no se comprende, no se transforma.

    El desafío del periodismo ambiental no consiste solo en informar, sino en interpretar, contextualizar y traducir la evidencia científica en narrativas significativas. Un análisis realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (2022) mostró que el uso responsable de redes sociales y la verificación de información científica aumentan la conciencia ambiental entre los jóvenes latinoamericanos, evidenciando que la calidad del mensaje es tan decisiva como su alcance.

    La alianza entre ciencia, educación y comunicación es clave para avanzar en sostenibilidad. Primero, la ciencia genera conocimiento riguroso sobre la crisis climática y sus impactos; sin esa base, no hay diagnóstico ni soluciones posibles. Segundo, la educación permite que ese conocimiento se vuelva comprensión social, formando una ciudadanía capaz de leer la realidad, vincularla con su vida cotidiana y desarrollar criterio para exigir políticas y comportamientos distintos. Tercero, la prensa tiene la capacidad de amplificar y traducir ese conocimiento y esa educación al espacio público, especialmente en un contexto de alta desconfianza. Para ello, la comunicación climática debe arraigarse en los territorios y mostrar los efectos concretos del cambio climático no solo en los ecosistemas, sino también en la economía familiar, la salud, la vivienda y la calidad de vida de las comunidades. Comunicar con sentido, contexto y esperanza resulta esencial para movilizar acción, en lugar de limitarse a generar alarma.

    El panel “Moldeando la Narrativa” reafirmó que el periodismo tiene un deber fundamental a la hora de generar noticias basadas en evidencia. Por lo mismo requiere formación especializada, independencia editorial y un compromiso ético con la verdad.

    Como advierte la Royal Meteorological Society (Reino Unido), la calidad de la cobertura mediática sobre fenómenos climáticos determina en gran medida la respuesta social y política frente a ellos.

    En un contexto global marcado por la desinformación y la fatiga informativa, el periodismo de calidad se convierte en una herramienta de confianza pública.

    El futuro de la acción climática dependerá no solo de la capacidad tecnológica o de las decisiones políticas, sino también de la forma en que construyamos los relatos colectivos sobre el planeta que habitamos. La prensa, en ese sentido, no es un observador externo, sino un actor fundamental en la configuración de una cultura de conservación.

    Porque el cambio climático no solo se enfrenta con ciencia y políticas públicas: también con palabras. Y las palabras, cuando son verdaderas y movilizadoras, pueden cambiar el curso de la historia.

    Por Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari

    Más sobre:Hub SustentabilidadComunicación ClimáticaCOP30Medio AmbienteEmergencia ClimáticaCambio ClimáticaPeriodismoCiencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Triple homicidio en La Reina: el detalle de lo que encontraron los detectives en el sitio del crimen

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    El round definitivo en Anatel: la última medición de fuerzas entre Kast, Kaiser y Matthei
    Chile

    El round definitivo en Anatel: la última medición de fuerzas entre Kast, Kaiser y Matthei

    Triple homicidio en La Reina: las pistas que encontraron los detectives tras revisar el sitio del crimen

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
    Negocios

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    ¿Educar o administrar el fracaso?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”
    El Deportivo

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”
    Cultura y entretención

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.
    Mundo

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?
    Paula

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM