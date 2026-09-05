Puerto Varas reunió a líderes y especialistas para abordar nuevas vías hacia el desarrollo sostenible

Los días 25 y 26 de agosto, Puerto Varas reunió a especialistas, emprendedores y representantes del mundo de la innovación y la sostenibilidad en la segunda edición de Hack Ur Mindset, encuentro organizado por Singulares y apoyado por Corfo mediante su programa Viraliza.

El seminario comenzó con un diagnóstico: a solo cuatro años del plazo establecido para cumplir la Agenda 2030, el avance global hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) continúa siendo insuficiente. A partir de esa premisa, la discusión no se concentró únicamente en las metas pendientes, sino también en las capacidades y formas de liderazgo necesarias para impulsar esos cambios.

El director regional de Corfo Los Lagos, Víctor Sánchez, destacó el valor de generar este tipo de espacios, especialmente fuera de Santiago. “Los Viraliza son un instrumento sumamente potente porque hoy lo que buscamos es que los distintos emprendimientos, independiente del tamaño que tenga cada una de las empresas, puedan juntarse en un espacio para poder contar sus experiencias, de otros lados, conocer cómo pueden solucionar cosas en conjunto, incluso aquí pueden hacer nuevos negocios y poner esas experiencias en valor para que este ecosistema empiece a trabajar en conjunto”, señaló.

Los Objetivos de Desarrollo Interior

El marco que articuló las conversaciones fueron los Inner Development Goals (IDG), también conocidos como Objetivos de Desarrollo Interior. La iniciativa plantea que, para impulsar transformaciones externas como las propuestas por los ODS, es necesario desarrollar previamente capacidades individuales y colectivas. Durante Hack Ur Mindset, estas se organizaron en cinco dimensiones: ser, pensar, relacionarse, colaborar y actuar.

La dimensión “Ser” estuvo centrada en el autoconocimiento y la conciencia. Una de sus principales expositoras fue Rafaela Rolin, colíder de Colaboración Global de Inner Development Goals, quien viajó desde Brasil para abordar la relación entre desarrollo interior y transformación externa. En su presentación, titulada Inner Development Goals: desarrollarnos desde dentro para regenerar el afuera, planteó una pregunta sobre el legado personal y aquello que cada persona espera haber creado al final de su vida.

Rolin abordó la desconexión entre las personas y sus empleos. Durante su exposición, sostuvo que solo el 23% de las personas está comprometido con su trabajo y relacionó este fenómeno con lo que denominó una “metacrisis”: una incapacidad colectiva para responder a desafíos globales como los ODS. “No lo lograremos si no cambiamos nuestras mentes y discursos”, afirmó, junto con destacar el concepto de “isla de coherencia”.

Este eje también contó con la participación de Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien abordó la posibilidad de cambiar la propia historia y romper con los legados familiares. Su relato estuvo marcado por su decisión de no seguir el camino de violencia y narcotráfico de su padre y por una crítica a la romantización de esa historia en las producciones audiovisuales.

La dimensión “Pensar” tuvo entre sus principales expositoras a la neurocientífica argentina Sofía Geyer. Mediante la alegoría de la caverna de Platón y referencias a la película Matrix, invitó a cuestionar las “sombras” que condicionan la manera en que las personas interpretan la realidad.

Su planteamiento se basó en la idea de que el cerebro humano es social y contextual y de que la memoria no opera como una fotografía, sino mediante la organización y asociación de información. A través de la imagen de un librero, explicó que, frente a problemas como el cambio climático, las personas tienden a recurrir al mismo “estante” mental y a repetir ideas conocidas.

En esa línea, llamó a desarrollar un pensamiento más reflexivo y crítico, capaz de evitar las respuestas automáticas y abrir espacio a nuevas alternativas. “El pensamiento crítico es una forma de soberanía mental”, planteó. Además, dejó abierta una pregunta respecto del entorno y su influencia: si este actúa como facilitador o como obstáculo para desarrollar nuevas maneras de pensar.

La tercera dimensión, “Relacionarse”, puso el foco en los vínculos entre las personas, los territorios y la naturaleza. Martín Araneda, representante de Turismo Regenerativo, advirtió sobre el desajuste entre los ritmos humanos y los del planeta. Según explicó durante su presentación, la humanidad consume actualmente recursos equivalentes a 1,75 planetas. “No se puede crecer infinito en un planeta finito”, sostuvo.

A partir de experiencias como la de Bizkaia, en España, Araneda abordó el turismo regenerativo como una manera de pensar el desarrollo más allá del crecimiento económico y de prevenir impactos como la degradación ambiental y la gentrificación. La propuesta, explicó, supone entender la naturaleza como el sistema del que forman parte las dimensiones sociales y los individuos, considerando sus ritmos, estaciones y posibilidades.

La dimensión “Colaborar” tuvo uno de sus momentos principales en el panel “Tejiendo Región”, que reunió a los alcaldes de Puerto Varas, Tomás Gárate, y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, junto con el director regional de Corfo Los Lagos, Víctor Sánchez. La conversación abordó la colaboración territorial y el proyecto de avanzar hacia la conformación de una región metropolitana entre ambas comunas.

Uno de los temas analizados fue la necesidad de transitar desde la competencia entre comunas hacia una lógica de cooperación y gobernanza. Para Gárate, este proceso requiere desarrollar capacidades para construir relaciones, vínculos y mecanismos de comunicación. Sánchez y Wainraihgt, en tanto, destacaron la cocreación como una habilidad fundamental para colaborar y mencionaron como ejemplo el trabajo conjunto entre Puerto Varas y Puerto Montt.

Ante la pregunta sobre qué problema resolverían de manera inmediata si tuvieran la posibilidad de hacerlo, Gárate identificó el cambio climático como el desafío más urgente. Según explicó, “sería más fácil abordar las otras problemáticas con el camino limpio por delante”. Wainraihgt, por su parte, puso el énfasis en el desarrollo sostenible, mientras que Sánchez destacó la educación y el futuro de las nuevas generaciones.

En la quinta y última dimensión, “Actuar”, Barbarita Lara, CEO de Emercom y primera chilena incluida en la lista de innovadores menores de 35 años de MIT Technology Review, centró su presentación en la capacidad de transformar problemas en soluciones. Lara relató que, tras experimentar la imposibilidad de anticipar un terremoto que causó muertes, decidió desarrollar SIE, una tecnología de mensajería radial orientada a mantener las comunicaciones durante emergencias.

Su exposición también estuvo marcada por la idea de que los problemas no resueltos pueden convertirse en oportunidades para innovar. En esa línea, destacó la necesidad de potenciar las soluciones surgidas desde las regiones y entregar mayor espacio al talento local.

La misma motivación, explicó, la llevó a trabajar en soluciones tecnológicas relacionadas con la salud y la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, a partir de una experiencia familiar. Actualmente, también desarrolla proyectos vinculados con inteligencia artificial y “cerebros digitales”. Su mensaje se concentró en la urgencia de actuar frente a escenarios de creciente complejidad. Durante su exposición, advirtió que para 2030 podrían registrarse 1,5 desastres diarios asociados a amenazas naturales.

Desde esta perspectiva, los Inner Development Goals buscan complementar los ODS mediante el fortalecimiento de capacidades personales y colectivas que contribuyan a impulsar las transformaciones sociales, económicas y ambientales planteadas por la Agenda 2030.