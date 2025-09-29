Reserva Biólogica de Huilo Huilo gana el “Oscar” al mejor Turismo Responsable de Sudamérica

Este fin de semana, la Reserva Biológica Huilo Huilo Chile obtuvo el premio al mejor Turismo Responsable de Sudamérica otorgado por el World Travel Awards (WTA), más conocido como el “Premio Oscar del Turismo”. En esta nueva versión de los WTA Sudamérica 2025, la Reserva compitió en la categoría Turismo Responsable con 8 finalistas de Argentina, Perú, Ecuador y Chile.

La premiación se realizó durante la noche del sábado 27 de septiembre en la ciudad de Cancún, México, hasta donde llegaron autoridades y representantes de toda la industria turística de sudamérica.

Desde Cancún, el gerente general de la Reserva Biológica Huilo Huilo, Javier Young, aseguró que “es una tremenda emoción recibir este premio que posiciona a nuestro país, y a la Región de Los Ríos, entre los destinos turísticos sustentables más relevantes a nivel internacional. Este es el turismo en el que creemos, que integra y convoca a todo un territorio a conversar su patrimonio natural, cultural y a impulsar de manera colaborativa el desarrollo local”.

Hotel Montaña Mágica, Reserva Huilo Huilo

“Ha sido una semana con muchas emociones”, indicó por su parte la directora ejecutiva de la Reserva Biológica Huilo Huilo, Alexandra Petermann. “Hace unos días la Reserva obtuvo el premio a la Mejor Empresa Turística 2025 que entrega la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur). Ambos premios consideran la votación del público, de manera que, estamos muy agradecidos y confiados de cada vez se entiende más que el turismo es una herramienta clave para la conservación y desarrollo”.

Petermann destacó también que en esta versión, Chile, como destino, obtuvo 5 premios: Mejor Destino Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Crucero y Mejor Destino Naturaleza. A estos suman otros premiados locales en otras categorías del WTA que en definitiva, “dejan a nuestro país como un destino muy competitivo en la región y esperamos que sea un nuevo impulso para el turismo internacional”, señaló.

La Reserva Biológica Huilo Huilo fue premiada en los World Travel Awards al mejor Turismo Responsable de Sudamérica ZUGASTY

Sobre el World Travel Awards

WTA se fundó en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística. Hoy en día, la marca WTA es reconocida a nivel mundial como el máximo sello de calidad, con ganadores que marcan la pauta a la que todos aspiran. Cada año, WTA recorre el mundo con una serie de galas regionales organizadas para reconocer y celebrar el éxito individual y colectivo en cada región geográfica clave. Para más información visite worldtravelawards.com.

En esa Los otros nominados a la categoría de Turismo Responsable, fueron:

● Las Torres Patagonia, Chile

● Llama Path, Peru

● Mama Uma, Ecuador

● Posada Amazonas Lodge, Peru

● Rainforest Expeditions, Peru

● SAM Travel Peru

● Say Hueque Argentina Journeys