Gilberto Villarroel: “Siempre releo biografías de Lord Cochrane”

* Leo

Et j’abattrai l’arrogance des tyrans, de Marie-Fleur Albecker, y À crier dans les ruines (por segunda vez), de Alexandra Koszelyk. Siempre releo biografías de Lord Cochrane. Y a Lee Child, John le Carré, Bernard Cornwell y Stephen King, por su buen manejo de los cliffhangers.

* Veo

The Terror y Taboo, dos series producidas por Ridley Scott. Me han impresionado por su mezcla de géneros y excelente ambientación histórica. Y me he repetido Peaky Blinders, Fleabag y el filme La Grande Bellezza.

* Admiro

Nombraré sólo a personas vivas. Franceses: Thomas Piketty, Alexandra Koszelyk y Laetitia Casta. Chilenos: Carlos Reyes, Bernardita Ojeda Labourdette, Teresa Vial Peñailillo y Félix Vega. En USA: Stephen King y Michael Mann. En UK: Phoebe Waller-Bridge y John le Carré.

* Uso

Un MacBook Pro con configuración personalizada y teclado en español; es mi oficina portátil y en él están todos mis proyectos audiovisuales y editoriales.

* Viajo

Pasé la cuarentena en el norte de Francia. Desde junio estoy en París. Hace cinco años que no voy a Chile; me gustaría ir apenas la pandemia esté más controlada. El 4 de octubre participaré online en el Festival de Autores de Santiago, FAS.

* Sigo

En Instagram a @laetitiacasta, modelo, productora y dueña de una belleza natural y resplandeciente. La he visto dos veces en la calle, en el barrio Montparnasse, y es inspiradora. En Twitter a @CAReyesG, autor de historietas y magnífico ser humano.

* Como

A mi hijo le gusta que le prepare hamburguesas caseras, pasta o que compremos pitas con queso a los libaneses del mercado de los viernes. Después de seis años en Francia también sé preparar un buen bœuf bourguignon.

* Practico

Las caminatas largas son mi única actividad física. No manejo, uso el transporte público y camino mucho. París es una ciudad ideal para eso.