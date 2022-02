La iniciativa del Ministerio de Economía que busca digitalizar pymes

Si bien es cierto la pandemia aceleró la necesidad de miles de emprendimientos de comenzar a usar las nuevas tecnologías para optimizar sus ventas, hoy son cada vez más los negocios que están adoptando la digitalización como parte de sus procesos; incluso aquellas que desde siempre han tenido formas de funcionar analógicas, como los almacenes de barrio.

En los últimos años, numerosos fondos públicos y privados han nacido destinados a que las pymes inviertan en su transformación digital. En esa misma ruta, en octubre pasado el Ministerio de Economía lanzó una plataforma llamada Kit Digitalízate, que reúne a más de 25 empresas que prestan servicios de tecnología, entre ellas, Buk (software de RRHH), Claro Negocios (servicios de telefonía, internet y smart working) y Compraquí de Banco Estado (medios de pago). En total, se puede acceder a más de 70 servicios de digitalización -como medios de pago, herramientas de ciberseguridad y alternativas de e-commerce- con atractivos descuentos.

Elegir los servicios ofrecidos en el Kit Digitalízate no fue una decisión al azar. Para saber cuáles eran las principales necesidades de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, la Unidad de Futuro y Adopción Social de la Tecnología (FAST), del Ministerio de Economía, realizó más de 300 entrevistas a pymes de todo el país, entre agosto y noviembre del año pasado, con el fin de conocer cuáles eran las herramientas más útiles en su camino hacia la transformación digital.

Luego de recabar esa información se hizo el cruce con las empresas proveedoras, con el fin de unirlos expeditamente con los emprendimientos. Para elegir a quienes entregarían servicios para el kit -que ya son parte del programa Digitaliza tu Pyme, también del Ministerio de Economía-, las empresas debían ofrecer un descuento exclusivo para las pymes y además poner a disposición un equipo de seguimiento que ayudara a cada cliente, explica Mauricio Valdés, coordinador de proyectos de economía digital de la Unidad FAST. “Lo más relevante es que cumplieran las expectativas de una empresa que quiere digitalizarse”, afirma.

Hace unos días, en Conversaciones de Transformadores, se analizó el tema de la transformación digital y cómo una de las principales demandas de los emprendimientos es poder acceder a una mejor conexión a internet. Matías González, gerente de Claro Negocios, explica que la razón de esta necesidad es que una buena conexión es fundamental para poder implementar otro tipo de tecnologías en los negocios: “Las principales herramientas (demandadas por las pymes) tienen que ver con conectividad. Vimos que, en general, las empresas estaban persiguiendo soluciones de conectividad, de tener acceso a internet mucho más robusto en términos de soporte, de calidad de servicio y un mayor ancho de banda. Integrar más tecnologías exige tener mejor acceso a internet, para que puedan ser soportadas”.

Dentro de los servicios ofertados por el Kit Digitalízate está el de las agendas virtuales. Agendando es uno de los proveedores. Foto: Agendando.

A partir de enero, la unidad FAST del Ministerio de Economía, conectó a la iniciativa Kit Digitalízate con el sistema Digitaliza Tu Pyme, otro programa del en conjunto con Corfo, Sercotec y demás instituciones públicas y privadas, que fue creado con el fin de fomentar la digitalización en las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles apoyo y acompañamiento en el proceso de transformación digital, a través de talleres, capacitaciones y eventos.

La conexión entre ambas iniciativas presenta un fomento aún más alto de la digitalización de las pymes, ya que permite que cada emprendedor pueda acceder a un diagnóstico del nivel de madurez digital de su pyme, entregándole una propuesta personalizada de las herramientas que necesita para continuar digitalizando completamente su negocio, facilitándole en gran medida la tarea de seleccionar los productos o servicios a adquirir.

“El Kit Digitalízate viene a cerrar el proceso de Entender-Aprender-Adoptar que promete el programa Digitaliza Tu Pyme y administra de mejor forma las capacitaciones con la adopción de tecnología”, sintetiza Mauricio Valdés.

Dos emprendedoras en camino a la digitalización

Hasta hace pocos meses, Constanza Arias, dueña del almacén Martín, de la comuna Curacaví, no tenía más medios de pago que el efectivo. Día a día, sus clientes le preguntaban cuándo habilitaría la opción de pagar con tarjetas, y pronto esta almacenera se encontró sin más excusas que darles. Asesorada por su hermana contadora, llegó hasta la web kitdigitalizate.cl y allí se dio cuenta de que subirse al tren de los pagos en línea era mucho más fácil de lo que pensaba: se compró una máquina CompraAquí, de BancoEstado.

"El lector Compraquí me ha ayudado en mi negocio y me ha hecho más rápidas las ventas, además de poder llevar un registro más fácil de ellas", cuenta Constanza Arias.

“Ha sido una maravilla tenerla. Me ha hecho la vida más fácil para mí y mis clientes. Han subido las ventas y no he tenido ningún problema con la máquina. Estoy muy conforme con la compra, porque me ha ayudado mucho en mi negocio y además ya no tengo el problema de no tener monedas para dar vuelto”, expresa Constanza Arias.

Desde enero que ya cuenta con esta máquina, y si bien no ha digitalizado aún más su negocio, cree que haber adquirido la máquina le ha abierto un camino para seguir con su transformación: “Si pudiera digitalizar más mi negocio, lo haría; por el momento el lector Compraquí me ha ayudado en mi negocio y me ha hecho más rápidas las ventas, además de poder llevar un registro más fácil de ellas”.

Patricia Silva, dueña del Centro de Estética Cla & Gla, de Rancagua, necesitaba urgente alguna manera de poder agendar las horas de sus clientes sin tener que hacerlo de manera manual. En esa búsqueda encontró la plataforma del Kit Digitalízate y adquirió los servicios de Agendando, plataforma que permite tener una agenda automatizada de clientes.

La emprendedora estuvo muchos meses buscando algún tipo de software que le permitiera llevar una agenda automatizada, pero los que encontraba eran muy caros o de otros países. En enero pasado recibió un mail sobre el Kit Digítalizate y allí encontró los servicios de Agendando “a un precio muy accesible; lo mejor es que responden muy rápido en caso de cualquier duda”, cuenta. Además, en su centro de estética usa MercadoPago, lo que, en cuanto a métodos de pago, ha generado que su negocio cada vez tenga una mayor transformación digital.

“La experiencia ha sido increíble, porque lleva un excelente orden; sé quiénes pagaron por adelantado y quiénes no, tengo las fichas de cada cliente. Tengo todo lo que necesito en ese programa y sin tener que estar pendiente”, cuenta.