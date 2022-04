El ABC tributario para partir un emprendimiento

Un buen producto, un buen modelo de negocio, un buen canal de venta. Ningún emprendimiento podrá despegar si no tiene estos tres cimientos sólidos. Sin embargo, hay un cuarto eje que no siempre va a la par de los tres primeros y la razón es lógica: la gestión de la contabilidad de un negocio es un tema complejo, que necesita ciertos conocimientos y que implica una gran responsabilidad, ya que no cumplir con las obligaciones y pagos tributarios puede terminar trayendo serios problemas para una empresa.

En la siguiente entrega de Charlas de Transformadores, la contadora auditora Pablina Huenchuman, gerenta general de PHL Consultores, enumera cuatro hitos fundamentales a la hora de abordar la contabilidad en un proyecto que está recién partiendo. Entre ellos, la importancia de conocer todos los pasos para formalizarse correctamente; la lista de responsabilidades tributarias que adquiere el dueño o representante legal, la importancia de proyectarse a corto y mediano plazo en términos de presupuesto y, también, una de las grandes preguntas que se hacen todos los y las emprendedores: ¿es necesario contratar un contador para realizar todo este trabajo?

Agradecimientos: Teatro Nescafé de las Artes, Avenida Manuel Montt 032, Providencia.