Volkswagen celebra con nuevas versiones de Taos y Tiguan

Volkswagen conmemora sus 75 años en Chile reforzando una de sus áreas más estratégicas, la de los SUV, gracias a la llegada de las renovadas versiones de Taos y Tiguan, actualizadas en diseño, tecnología, seguridad y motorizaciones.

La ofensiva marca además importantes hitos para la región, ya que el país será el primer mercado sudamericano en recibir el nuevo motor 1.5 EVO del Taos y el sistema mild hybrid eTSI del Tiguan.

Nuevo Taos: más eficiente, tecnológico y sofisticado

Fabricado ahora en la planta de Puebla, México, el renovado Taos evoluciona manteniendo el ADN práctico y familiar que lo convirtió en uno de los referentes del segmento SUV mediano.

A nivel exterior, el modelo adopta una imagen más robusta y moderna gracias al nuevo sistema de iluminación IQ.LED, con firma lumínica trasera integrada y logotipo iluminado. La parrilla negra, las barras cromadas de techo y las llantas de 18 pulgadas refuerzan una estética elegante y contemporánea.

El interior también da un salto importante en calidad percibida y conectividad. El SUV incorpora un cuadro digital de 8 pulgadas junto a una pantalla multimedia central de 10,1 pulgadas, además de climatizador bizona y cargador inalámbrico climatizado.

Uno de sus grandes atributos sigue siendo la habitabilidad. El Taos mantiene uno de los mejores espacios interiores de su categoría, especialmente en plazas traseras, junto a un maletero de 498 litros pensado para uso familiar y viajes largos.

Bajo el capó aparece una de las grandes novedades: el nuevo motor 1.5 TSI EVO de 177 hp y 250 Nm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Esta mecánica mejora tanto el rendimiento como la eficiencia, alcanzando consumos combinados de hasta 15,6 km/l.

En seguridad, el modelo alcanza las cinco estrellas Latin NCAP e integra un completo paquete ADAS con frenado autónomo Front Assist, control crucero adaptativo, Lane Assist, Side Assist y alerta de tráfico cruzado.

ingo barenschee

Nuevo Tiguan: electrificación y lujo desde Alemania

El segundo gran estreno de la marca en Chile es el nuevo Tiguan eTSI R-Line, modelo que marca el debut del primer Volkswagen mild hybrid en Sudamérica. Importado directamente desde Wolfsburgo, este SUV inaugura oficialmente la transición electrificada de la marca en la región.

Su sistema microhíbrido de 48V combina un motor 1.5 turbo con una transmisión DSG de siete velocidades para generar 150 hp y 250 Nm. El conjunto optimiza la eficiencia y mejora la respuesta en conducción urbana y carretera.

Volkswagen AG

Visualmente, el Tiguan R-Line presenta un diseño más atlético y refinado, destacando su nueva firma lumínica LED, llantas aerodinámicas y un frontal más moderno con emblema iluminado.

En el habitáculo, Volkswagen apuesta por una experiencia premium con una enorme pantalla central de 15 pulgadas, Head-Up Display, climatizador de tres zonas y asientos deportivos tapizados en Alcantara y cuero, con calefacción y función de masaje.

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La seguridad también ocupa un rol central. El SUV incorpora cámara 360°, Park Assist, Front Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert y tecnología Pre-Crash, convirtiéndose en uno de los modelos más avanzados de su categoría.

¿Cuánto cuestan las nuevas versiones del Taos y el Tiguan en Chile?

Por el momento, Taos solo se comercializará en Chile la versión Comfortline AT con precios desde los $27.990.000, mientras que el Tiguan MHEV R-Line tendrá una versión única, con precio desde los $42.990.000.