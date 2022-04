Lives Transformadores: Emprendimientos outdoors

No es raro que quienes tienen una profunda conexión con la naturaleza busquen ligar esa pasión con distintos aspectos de su vida. Le pasó a la esquiadora de montaña Karime Vitagliano, quien volcó su amor por la cordillera en Into the Andes, un proyecto turístico enclavado en el corazón de ese hito geográfico en el que se pueden desarrollar distintas aventuras, y a la destacada surfista nacional Lorena Fica, vicecampeona panamericana e impulsora de Puqhata Surf Camp, un hostal abierto en Arica, una de las ciudades más importantes para la práctica de ese deporte en Chile.

