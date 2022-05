Una cuenta bancaria especial para pequeños emprendimientos

Hay una regla vital para que un emprendimiento mantenga el orden de sus flujos de dinero y no presente inestabilidades en su desarrollo: no mezclar las platas propias con las del negocio. No solo porque por temas administrativos es importante distinguirlos –las personas naturales y jurídicas tienen distintas obligaciones tributarias–, sino porque de esa forma se facilita la contabilidad del proyecto.

Una de las alternativas para realizar esta división de aguas es la Cuenta Pyme del Banco Estado, una cuenta vista (es decir, que no ofrece ni talonario de cheques ni línea de crédito) especialmente orientada para personas jurídicas que necesitan de un medio para administrar las finanzas, y que puede solicitarse en el portal de esta entidad bancaria.

Los beneficios: La Cuenta Pyme, que no tiene costo de apertura, permite manejar el dinero de la empresa de forma cómoda y segura. Por ejemplo, se pueden realizar transferencias o recibir depósitos y pagos tanto de clientes como de proveedores, y pagar cotizaciones de forma online a través de Previred.

Además, es posible depositar cheques a nombre de la empresa, en especial a través de ServiEstado; realizar consultas de saldo y depósitos a través de Caja Vecina, y suscribir Pago Automático de Cuentas (PAC) de créditos y otras cuentas.

Uno de los beneficios más relevantes de esta cuenta es que tiene una mantención gratuita si se realizan como máximo cuatro giros durante el mes.

Los requisitos: Esta cuenta está destinada para personas jurídicas nuevas o ya configuradas. No es necesario demostrar antigüedad o permanencia en el rubro del que se es parte.

Sin embargo, se debe contar con representante(s) legal(es) y/o apoderados con nacionalidad chilena o extranjera, pero con residencia definitiva en el país. También se necesita acreditar el domicilio particular o comercial de la persona jurídica, y contar con un depósito inicial.

Respecto de la documentación necesaria, las exigencias son distintas si la empresa se creó a través del sistema tradicional -es decir, a través de la notaría- o si el tramite se realizó por el portal Tu empresa en un día.

Para las que fueron creadas a través del sistema tradicional, se necesitan los siguientes documentos:

Rut de la empresa

Cédula de identidad de los socios y los representantes

Iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) o información obtenida en apartado Consulta Situación tributaria de Terceros de la Empresa, también en el SII

Fotografía tamaño carnet de cada uno de los representantes legales y/o apoderados que operarán en la cuenta

Escritura pública de constitución de la sociedad

Copia de la inscripción del extracto de dicha escritura en el registro de comercio, con constancia de sus anotaciones marginales

Certificación de vigencia otorgada por el registro de comercio en los últimos 30 días

Publicación en el Diario Oficial de dicho extracto, o en su defecto indicar la fecha de publicación

Para las empresas que fueron creadas a través de Tu empresa en un día, en tanto, los documentos requeridos son: