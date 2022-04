Una nueva plataforma para vender online de forma fácil y segura

El servicio: Como una forma de impulsar a micro y pequeños emprendimientos a dar el salto hacia las ventas por e-commerce, Tu Tienda Online es una solución que permite, de forma muy sencilla e intuitiva, levantar rápidamente un portal de venta que el mismo emprendedor o emprendedora puede administrar, y que comprende una web con vitrina digital (sin necesidad de tener que comprar un dominio o contratar un servidor), un catálogo accesible vía QR o mediante URL, un módulo de comunicación, sistema de pago en línea (vía transferencia bancaria o Transbank y funciones para organizar la entrega del producto, ya sea retiro en tienda o delivery.

Entregado por Claro Negocios a partir de un pago mensual -que se da de baja en caso de no pago y que no cobra comisión por ventas (excepto aquellas asociadas al uso de Transbank en caso de que se firme contrato con esta empresa), este servicio está alojado en una nube, por lo que no se necesita tener ningún hardware ni descargar un software adicional ni contratar un hosting.

De esta forma, puede facilitar el trabajo a todos aquellos negocios que hoy, por ejemplo, cierran ventas a través de distintos canales (como chats o redes sociales, que toman mucho tiempo, ya que hay que contestar personalizadamente para poder cerrar una venta) que no les permiten llevar el flujo de oferta-venta-entrega en un solo lugar, como también a aquellos que han probado con programas de e-commerce, pero les han resultado demasiado complejos de utilizar.

Así, Tu Tienda Online está especialmente pensado para emprendimientos como negocios de barrio, florerías, cafeterías, bar, librerías, gimnasios, restaurantes pequeños, peluquerías, tiendas de artesanía o cualquier tienda de comercio al detalle.

Sus ventajas: Tener todo el sistema de presentación, cierre de ventas y entrega de productos en un solo lugar no solo ahorra trámites; también facilita el orden de un negocio, sus estrategias de marketing, difusión y fidelización de los clientes, que pueden comprar, pagar y acordar forma de entrega en un solo lugar. Más si el servicio no requiere tener conocimientos avanzados en el uso de herramientas digitales; de hecho, la gestión de todo el proceso la puede realizar el propio emprendedor o emprendedora, sin necesidad de tener que contratar a un equipo que le ayude a administrarlo. En promedio, cada cliente necesita no más de 15 minutos para activar su portal

“Los marketplaces permiten potenciar la presencia digital de los emprendimientos. Las ventajas que ofrecen tienen que ver con la visibilidad inmediata que recibe el producto y/o servicio y, por otro lado, para el emprendedor que está recién comenzando con su pyme, ya que le ayuda a sortear los costos de invertir en una página web o en campañas para aumentar seguidores y el alcance de visibilidad expresado en mayores ventas”, resume Matías González, gerente de Claro Negocios. “Además, la mayoría de los marketplace traen botones de pago incorporados, facilitando la gestión de la compra”, explica Matías González.

En el caso de Tu Tienda Online -que trabaja con la firma de soporte Elun XP como partner- permite en concreto: