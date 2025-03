Ramírez (PC) acusa “veto” de Tohá contra Jadue en primarias: “Hace mal a la construcción de una unidad amplia”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el diputado comunista, Matías Ramírez, criticó la distancia que ha tomado la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, de participar en una primaria con el exalcalde de Recoleta, a raíz de su postura sobre Venezuela. "Creo que hacer una caricatura respecto a una situación en particular no me parece y además es como anticipar un veto", expresó el parlamentario, agregando que le parece "inapropiado" que la exministra del Interior no tenga "una buena opinión" de Jadue. "No sé si será por un anticomunismo, pero sí respecto a la persona (Jadue), hay un sesgo", dijo. Pese a que Ramírez afirmó que Jadue "podría representar perfectamente al partido en esta elección" presidencial, instó a "no cerrar solamente" en el exlíder de Recoleta y en la ministra Jeannette Jara las posibilidades: "Uno podría pensar en Carmen Hertz, en otros rostros que también existen en nuestro partido".