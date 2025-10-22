AC contra Pardow, migración y seguridad: el choque entre Barraza, Bassaletti, Dresdner y Ward en La Mesa del Poder
Revisa en el video el debate entre cuatro aspirantes a la Cámara de Diputados. Marcos Barraza (PC), candidato al distrito 8; Daniela Dresdner (FA), candidata distrito 20; Enrique Bassaletti (REP.), candidato distrito 8 y Carlos Ward (UDI), candidato distrito 11. ¿El gobierno pagó las responsabilidades políticas con la salida del exministro Diego Pardow?, ¿cuáles son sus propuestas en materia de orden público e inmigración? Revisa en el video los cruces.
