Acusan a guardias argentinos de golpear a hinchas de la U tras escapar del estadio en Avellaneda

Un registro en redes sociales da cuenta de cómo los fanáticos de la Universidad de Chile intentaban escapar del estadio Libertadores de América en Avellanada, y los guardias del estadio los hacían tropezar a la salida.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Además, Azul Azul entregó el listado de chilenos detenidos tras los incidentes del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Según consignó Radio Bío Bío, serían 90 hombres, cinco mujeres y seis menores de edad. En total, son 101 aprehendidos.

Más sobre:ArgentinaEstadio Libertadores de AméricaAvellanadaUniversidad de ChileIndependiente

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

