Acusan a guardias argentinos de golpear a hinchas de la U tras escapar del estadio en Avellaneda
Un registro en redes sociales da cuenta de cómo los fanáticos de la Universidad de Chile intentaban escapar del estadio Libertadores de América en Avellanada, y los guardias del estadio los hacían tropezar a la salida.
Además, Azul Azul entregó el listado de chilenos detenidos tras los incidentes del partido entre Independiente y Universidad de Chile.
Según consignó Radio Bío Bío, serían 90 hombres, cinco mujeres y seis menores de edad. En total, son 101 aprehendidos.
