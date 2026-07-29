Análisis al inicio de la era Keiko Fujimori en Perú
La asunción de Fujimori marca el inicio del noveno gobierno en el país vecino durante la última década. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el analista internacional Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Publica, abordó los puntos donde hay que poner atención de la nueva Jefa de Estado: desde la composición de su gabinete hasta los aspectos en los que busca diferenciarse de la figura de su padre, Alberto Fujimori.
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