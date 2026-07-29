SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Análisis al inicio de la era Keiko Fujimori en Perú

    La asunción de Fujimori marca el inicio del noveno gobierno en el país vecino durante la última década. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el analista internacional Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Publica, abordó los puntos donde hay que poner atención de la nueva Jefa de Estado: desde la composición de su gabinete hasta los aspectos en los que busca diferenciarse de la figura de su padre, Alberto Fujimori.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberKeiko FujimoriPerúFujimori

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revoca prisión preventiva de imputado por el caso del “Rey de Meiggs” al acoger recurso de amparo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo

    Presidente Kast fija como meta recuperar el borde costero de Coquimbo antes de Fiestas Patrias para impulsar el turismo

    En qué se entretienen los fomes

    Ojo con el chicle

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Corte Suprema revoca prisión preventiva de imputado por el caso del “Rey de Meiggs” al acoger recurso de amparo
    Chile

    Corte Suprema revoca prisión preventiva de imputado por el caso del “Rey de Meiggs” al acoger recurso de amparo

    Presidente Kast fija como meta recuperar el borde costero de Coquimbo antes de Fiestas Patrias para impulsar el turismo

    Fiscalizan 84 ópticas de calle Mac-Iver en Santiago: 16 locales fueron infraccionados por irregularidades

    Azul Azul se aleja de Sartor: Michael Clark anula la compra de 2024 y Tactical Sport llega a manos de un liquidador
    Negocios

    Azul Azul se aleja de Sartor: Michael Clark anula la compra de 2024 y Tactical Sport llega a manos de un liquidador

    Microsoft reporta resultados por sobre lo esperado y acción sube

    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca
    El Deportivo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo
    Mundo

    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo

    EE.UU. insta a Latinoamérica a aumentar el gasto en defensa para reforzar la seguridad en el hemisferio

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)