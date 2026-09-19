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Así el Presidente Kast autorizó la Gran Parada Militar
El Mandatario arribó cerca de las 11:30 horas al Parque O'Higgins a bordo del tradicional Ford Galaxie, acompañado por el ministro de Defensa.
Por
Pablo Gándara
19 SEPTIEMBRE 2026
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