Así fue el momento que camión que transportaba concreto se incendia en la Ruta 5
Durante la mañana, se reportó el incendio de un camión que transportaba cemento en plena autopista de la Ruta 5, en la comuna de La Cisterna. Según antecedentes preliminares, el hecho se produjo por una falla eléctrica en el motor del vehículo que luego afectó a la cabina, resultando ambas partes totalmente quemadas. Personal de Bomberos logró contener el siniestro y confirmó que no habían personas lesionadas, debido a que el chofer del camión logró escapar escapar a tiempo.
