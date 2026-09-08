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Así fue el poderoso ataque de Moscú a Kiev tras la tregua
Apenas culminó la tregua que se prolongó por 72 horas, por la visita de emisarios estadounidenses, Rusia lanzó un poderoso ataque con misiles y drones sobre la capital ucraniana.
Por
Pablo Gándara
8 SEPTIEMBRE 2026
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