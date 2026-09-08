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    Así fue el poderoso ataque de Moscú a Kiev tras la tregua

    Apenas culminó la tregua que se prolongó por 72 horas, por la visita de emisarios estadounidenses, Rusia lanzó un poderoso ataque con misiles y drones sobre la capital ucraniana.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadAtaqueBomabardeo de Rusia a UcraniaGuerra de Ucrania

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